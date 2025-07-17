Прикинулась соцработником: аферистка лишила 180 тысяч рублей четырех жителей Башкирии

В Баймакском районе Башкирии перед судом предстанет 34-летняя жительница Кушнаренковского района. Женщину, как сообщает прокуратура республики, обвиняют в мошенничестве.
По данным следствия, в начале прошлого года она разместила в интернете объявления о помощи малоимущим семьям и одиноким гражданам в получении адресной социальной поддержки. Не имея реальных возможностей и намерений выполнить обязательства, она получила от четырех человек в общей сложности 180 тысяч рублей. Полученные средства злоумышленница потратила на личные нужды.
Обвиняемая полностью признала вину и возместила потерпевшим причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.
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