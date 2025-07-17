Сезон купаний для омичей оборачивается трагедиями

Лето в самом разгаре, жара вынуждает омичей проводить время у водоёмов. В Омской области с начала этого года на воде погибло уже более двух десятков человек, включая пятерых детей.
Трагедии произошли в несанкционированных местах для купания и могли быть предотвращены. На официальных пляжах, где есть спасатели, за последние годы не зафиксировано ни одной гибели.
Подробности в материале сайта omsk.aif.ru.
Подростки и рыбаки.
Первая жертва воды появилась ещё в конце апреля. Во время рыбалки на озере возле деревни Старо-Лузино Москаленского района от сильного порыва ветра перевернулась деревянная лодка. Мужчина находился на воде без спасательного жилета. Его тело искали водолазы. Позже страшная трагедия произошла в Усть-Ишимском районе. В озере Большой Бурень села Слободчики утонули двое детей — семи и десяти лет. Мальчики ушли гулять без разрешения. Когда мать бросилась их искать, было уже поздно — у берега озера нашли сапог одного из братьев, а их тела достали из воды.
В июне волна несчастных случаев усилилась. Особо трагичным выдалось 2 июня, когда в регионе произошло сразу два смертельных происшествия. В Большереченском районе погиб 55-летний мужчина, а в Крутинском — 63-летний житель.
Несовершеннолетние становятся жертвами трагедий чаще всего. В Большеуковском районе погиб 15-летний подросток, решивший переплыть реку Ук, несмотря на запрещающие знаки. В Горьковском районе ушла под воду Иртыша 17-летняя девушка, а в селе Азово — 13-летний подросток, купавшийся в котловане. Оба случая произошли в местах, где купание было запрещено. В Таре погиб девятилетний мальчик, который вместе с друзьями рыбачил с металлической трубы. Глубина реки Аркарки в этом месте достигает 5 метров. Когда юный рыбак пытался освободить зацепившийся за трубу спиннинг, он потерял равновесие и упал в воду. В Тюкалинске произошла трагедия с участием 17-летнего подростка, катавшегося на неисправном катамаране.
На фоне трагических событий отмечены и случаи героизма. В Большереченском районе сержант Росгвардии Дмитрий Галыкин вместе с другим мужчиной спас двух тонущих девочек-подростков, когда те уже уходили под воду в реке с сильным течением.
Иллюзия безопасности.
Статистика происшествий показывает, что большинство трагедий можно было предотвратить соблюдением элементарных правил безопасности. Однако человеческая беспечность продолжает уносить жизни.
Как рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Омской области Владислав Семёнов, с начала года уже утонули 24 человека.
Гибель детей чаще всего связана с отсутствием контроля со стороны взрослых. Нередки случаи, когда ребёнок тонет в небольшом водоёме буквально в десятке метров от отдыхающих. Зачастую причина этого — молчаливое поведение.
«В критический момент ребёнок часто не зовёт на помощь, не кричит, а захлёбывается за 2−3 глотка», — подчеркнул Семёнов.
Другой важный момент — заблуждение, что нарукавники, надувные круги и жилеты — спасательное снаряжение. Они не рассчитаны на открытые водоёмы, а при неудачном падении в воду ребёнок может просто выскользнуть из них.
Взрослые же чаще гибнут из-за собственной беспечности: купание в состоянии алкогольного опьянения, игнорирование погодных условий и отсутствие спасательных средств. Типичная ситуация — человек отправляется на прогулку на сапборде или катамаране по реке, имея при себе спасжилет, но не надевая его. Обычно жилет просто лежит рядом.
А ещё отдыхающие любят плавать на сапах на середине Иртыша. Но часто забывают, что посреди реки ходят крупные баржи и теплоходы.
Где купаться можно?
Однако жители Омска имеют возможность отдохнуть у воды, не беспокоясь за свою жизнь — на специально оборудованных пляжах. В этом году для горожан открыли семь официальных мест для купания.
В центре города расположились два популярных пляжа. «Центральный-1» возле стадиона «Динамо» и «Центральный-2» — у Ленинградского моста. Эти локации традиционно пользуются большим спросом горожан благодаря удобному расположению и развитой инфраструктуре. В Советском округе работает одноимённый пляж, расположенный в живописном районе парка. Кировский пляж находится у железнодорожного моста.
За пределами областного центра также оборудованы комфортные места для купания — в городе Тюкалинске, в посёлке Красноярка и в Новой Ракитинке Пушкинского поселения.
Все они соответствуют необходимым требованиям безопасности. Там дежурят квалифицированные спасатели и медицинский персонал, установлены ограничительные буйки для безопасного купания, оборудованы кабинки для переодевания.