Сезон купаний для омичей оборачивается трагедиями

Несовершеннолетние становятся жертвами трагедий чаще всего. В Большеуковском районе погиб 15-летний подросток, решивший переплыть реку Ук, несмотря на запрещающие знаки. В Горьковском районе ушла под воду Иртыша 17-летняя девушка, а в селе Азово — 13-летний подросток, купавшийся в котловане. Оба случая произошли в местах, где купание было запрещено. В Таре погиб девятилетний мальчик, который вместе с друзьями рыбачил с металлической трубы. Глубина реки Аркарки в этом месте достигает 5 метров. Когда юный рыбак пытался освободить зацепившийся за трубу спиннинг, он потерял равновесие и упал в воду. В Тюкалинске произошла трагедия с участием 17-летнего подростка, катавшегося на неисправном катамаране.