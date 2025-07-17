В Калининграде механик потерял 1,1 млн на «инвестициях»

В мессенджере с мужчиной связался «брокер» и предложил выгодный инвестиционный план, обещая значительное увеличение дохода. После получения от своей жертвы денежных средств мошенник убеждал потерпевшего совершать дополнительные платежи. Когда мужчина попытался вернуть деньги, связь с аферистом была потеряна.