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В омском отделении «Почты России» произошло задымление

На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

Источник: Om1 Омск

Накануне около 09:30 сработала охранно-пожарная сигнализация в отделении «Почты России» в Кировском округе Омска. Экипаж Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области выехал на место происшествия, но признаков пожара и проникновения внутрь объекта не было обнаружено. Почтовое отделение было закрыто, и персонала на месте не оказалось.

Для установления причины инцидента были вызваны представители отделения. При совместном осмотре комнаты для хранения посылок было обнаружено задымление в электрическом щитке. Росгвардейцы незамедлительно отключили поврежденный прибор от подачи электроэнергии и вызвали пожарную службу.

Распространение огня и повреждение имущества удалось предотвратить, и благодаря своевременным действиям серьёзных последствий не произошло.