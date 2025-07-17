В омском отделении «Почты России» произошло задымление

Накануне около 09:30 сработала охранно-пожарная сигнализация в отделении «Почты России» в Кировском округе Омска. Экипаж Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области выехал на место происшествия, но признаков пожара и проникновения внутрь объекта не было обнаружено. Почтовое отделение было закрыто, и персонала на месте не оказалось.