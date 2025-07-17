Трое детей пострадали в ДТП в Балахне 17 июля

ДТП произошло 17 июля около 3:47 в районе дома № 22 по переулку Нестерова в Балахне. По предварительным данным Госавтоинспекции по Нижегородской области, 36-летняя женщина за рулём автомобиля Geely уснула и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Howo под управлением 38-летнего водителя.