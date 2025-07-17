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Трое детей пострадали в ДТП в Балахне 17 июля

В Балахне ночью 17 июля столкнулись легковушка и грузовик — пострадали водитель и трое детей, один из них госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекция Нижегородской области

ДТП произошло 17 июля около 3:47 в районе дома № 22 по переулку Нестерова в Балахне. По предварительным данным Госавтоинспекции по Нижегородской области, 36-летняя женщина за рулём автомобиля Geely уснула и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Howo под управлением 38-летнего водителя.

В результате аварии пострадали водитель Geely и трое детей-пассажиров: мальчик и девочка 2021 года рождения, а также девочка 2017 года рождения. Один из малышей — мальчик 2021 года рождения — был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.