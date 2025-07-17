Потомок Дракулы. Камышинского маньяка оставили в «Черном Дельфине»

Убивший пятерых человек в городе Камышине Волгоградской области Владимир Драганер попытался выйти на свободу. Волгоградский областной суд приговорил его ранее к пожизненному заключению. Однако четверть века спустя он подал прошение об УДО. К какому решению пришел суд, выяснял vlg.aif.ru.
Полсотни ножевых.
Владимир Драганер, которого позже прозвали камышинским Дракулой, родился в поселке городского типа Любашёвка Подольского района Одесской области Украинской ССР. В волгоградский регион они перебрались вместе с матерью. Здесь он окончил школу и поступил в профтехучилище, где и учился в 1999 году, когда 18-летним юношей начал совершать преступления.
Трех девушек — Марию Паршикову, Ирину Погожеву и Ирину Сидоренкову — он убил с особой жестокостью, одну тяжело ранил — на ее теле эксперты насчитали больше полусотни ножевых ран, выжить ей помогло только чудо.
Две из погибших были юными студентками 17-ти и 18-ти лет. Третья — чуть постарше, 20-летняя молодая женщина преподавала в начальных классах одной из местных школ. Расправившись с ней, Драганер осиротил маленького ребенка.
Еще двумя жертвами серийного маньяка стали парни — к их убийствам он привлек четверых своих знакомых. С одним из погибших Владимир даже дружил. Но когда тот заподозрил, что это Драганер убивает девушек, и напрямую спросил его об этом, то подписал себе смертный приговор. Его смерть и стала зацепкой для следователей.
Убил лучшего друга.
Поначалу Ивана Ильюшенко разыскивали как без вести пропавшего. Драганера опрашивали как его близкого приятеля. Его фото, случайно оказавшееся на столе у следователя, увидела выжившая жертва маньяка и опознала в земляке того, кто пытался ее убить.
Задержанный преступник и не думал отпираться. Он рассказал обо всех своих жертвах и назвал подельников — Павла Иванникова, Алексея Козлова, братьев Александра и Дмитрия Шубиных.
Первый из убитых ими парней, возможно, так и остался бы неопознанным, не признайся Драганер. Этот парень, по словам его палачей, «тиранил» их в ПТУ. Они били его до тех пор, пока он не потерял сознание, а затем утопили в Волге, привязав к куску железа. Но скрыть тело им не удалось — оно все-таки всплыло. Однако узнать кто это не было возможности.
Не нашли бы скорее всего и место захоронения Ивана Ильюшенко — застреленного друга камышинского Дракулы закопали в лесопосадках.
Не исправился.
Во время следствия Драганер обвинял во всем, что он совершил, свою мать, которая, по его словам, жестоко обращалась с ним в детстве. И признавался: он считал, что является прямым наследником того самого графа Дракулы.
Эксперты установили — он вменяем. И прекрасно понимал, что творил. Два года спустя после совершенных им преступлений Волгоградский областной суд вынес ему приговор: пожизненное лишение свободы. Отбывать наказание камышанина отправили в колонию особого режима № 6, что в городе Соль-Илецке Оренбургской области, которая известна как «Черный дельфин». Здесь отбывают наказание самые отъявленные преступники.
Четверть века спустя, в Соль-Илецкий районный суд от него поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении.
«Заявитель указал, что с 2002 года содержится в колонии и за это время приобрел специальность. Он полностью возместил моральный вред потерпевшим и в настоящее время содержится в обычных условиях. В случае освобождения планирует проживать со своей мамой в Волгоградской области», — сообщали в суде накануне рассмотрения ходатайства.
Однако, сбыться планам осужденного не было суждено.
«16 июля в ходатайстве было отказано. Суд учел и тяжесть совершенного, и позицию прокурора, и мнение администрации колонии, и характеристику, которую предоставили из исправительного учреждения. В частности, у заявителя имеются не снятые взыскания», — подтвердили vlg.aif.ru в суде.