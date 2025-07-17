Потомок Дракулы. Камышинского маньяка оставили в «Черном Дельфине»

Первый из убитых ими парней, возможно, так и остался бы неопознанным, не признайся Драганер. Этот парень, по словам его палачей, «тиранил» их в ПТУ. Они били его до тех пор, пока он не потерял сознание, а затем утопили в Волге, привязав к куску железа. Но скрыть тело им не удалось — оно все-таки всплыло. Однако узнать кто это не было возможности.