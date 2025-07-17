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Челябинская область попала в топ-10 регионов России по числу ДТП

Челябинская область попала в топ-10 регионов по числу дорожно-транспортных происшествий за шесть месяцев текущего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГИБДД РО

Это следует из обзора ИА «ПромРейтинг». В первом полугодии в стране зафиксировано 55 тыс. 964 ДТП, это на 1,4% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Топ-3 по сравнению с первым кварталом текущего года остался прежним: Москва, Краснодарский край и Нижегородская область. Четвертую позицию заняла Челябинская область, поднявшись сразу на три строчки вверх — 1650 ДТП, плюс 9,5%.

Далее идет Московская область, шестой по списку осталась Самарская область, а компанию на этой строке ей составил Санкт-Петербург (-2 пункта).

Отметим, Челябинская область «засветилась» и в топ-10 регионов- «антилидеров» по числу ДТП с участием детей-пешеходов на первые шесть месяцев 2025 года.