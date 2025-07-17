Челябинская область попала в топ-10 регионов России по числу ДТП

Это следует из обзора ИА «ПромРейтинг». В первом полугодии в стране зафиксировано 55 тыс. 964 ДТП, это на 1,4% ниже аналогичного показателя прошлого года.
Топ-3 по сравнению с первым кварталом текущего года остался прежним: Москва, Краснодарский край и Нижегородская область. Четвертую позицию заняла Челябинская область, поднявшись сразу на три строчки вверх — 1650 ДТП, плюс 9,5%.
Далее идет Московская область, шестой по списку осталась Самарская область, а компанию на этой строке ей составил Санкт-Петербург (-2 пункта).
Отметим, Челябинская область «засветилась» и в топ-10 регионов- «антилидеров» по числу ДТП с участием детей-пешеходов на первые шесть месяцев 2025 года.