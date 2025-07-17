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В Самаре приставы взыскали с мужчины 36 млн рублей за дачу взятки сотруднику ФСБ

Речь идет об уголовном штрафе за коррупционное преступление.

Речь идет об уголовном штрафе за коррупционное преступление.

Суд лишил свободы гражданина Е. на 8 лет за дачу взятки сотруднику ФСБ. Также обязал выплатить ее в двукратном размере. Всего — 36 млн рублей, уточнили в Специализированном отделе областного управления ФССП.

Материалы передали приставам. Правоохранители запретили регистрационные действия по имуществу, арестовали счета и запретили мужчине покидать страну. Плюс взыскали исполнительский сбор примерно в 2,5 млн рублей.

После этого нарушитель перевел нужную сумму. А до этого в регионе главу НКО поймали на покровительстве и даче взятки.

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