В Самаре приставы взыскали с мужчины 36 млн рублей за дачу взятки сотруднику ФСБ

Речь идет об уголовном штрафе за коррупционное преступление.
Суд лишил свободы гражданина Е. на 8 лет за дачу взятки сотруднику ФСБ. Также обязал выплатить ее в двукратном размере. Всего — 36 млн рублей, уточнили в Специализированном отделе областного управления ФССП.
Материалы передали приставам. Правоохранители запретили регистрационные действия по имуществу, арестовали счета и запретили мужчине покидать страну. Плюс взыскали исполнительский сбор примерно в 2,5 млн рублей.
После этого нарушитель перевел нужную сумму. А до этого в регионе главу НКО поймали на покровительстве и даче взятки.
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