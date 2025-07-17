Отчим сбежавшего мальчика в Перми расплакался в зале суда

«Сожалею и раскаиваюсь, что ребёнок был втянут в конфликт. Он здесь вообще не причём. Я буду учиться. Срок всё равно дадут. Поеду в колонию и буду общаться с психологами. У меня всё равно ответственность перед Мишей, я его растил с полутора лет. Это мой ребёнок, и я его люблю. Вину признаю полностью», — сказал заплаканный Овсюков в зале суда.