Отчим сбежавшего мальчика в Перми расплакался в зале суда

Отчим, от которого бегством спасался 9-летний пасынок в Перми, расплакался в зале суда, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru.
В марте 2025 года в одном из домов Свердловского района Перми прохожие стали свидетелями тревожной сцены — из подъезда выбежал заплаканный мальчик в домашней одежде, просивший о помощи. Следом за ребёнком появился нетрезвый мужчина, которого остановили неравнодушные соседи и вызвали полицию. Задержанным оказался 32-летний Евгений Овсюков, которому позже предъявили обвинение и поместили в СИЗО.
11 июля в суде началось рассмотрение уголовного дела. Овсюкову вменяют преступление по статье 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». Как установило следствие, мужчина в течение года систематически подвергал пасынка истязаниям.
17 июля в Свердловском районном суде прошло очередное заседание по делу Евгения Овсюкова. Как рассказал корреспондент perm.aif.ru из зала суда, во время дачи показаний Овсюков заплакал и полностью признал свою вину.
«Сожалею и раскаиваюсь, что ребёнок был втянут в конфликт. Он здесь вообще не причём. Я буду учиться. Срок всё равно дадут. Поеду в колонию и буду общаться с психологами. У меня всё равно ответственность перед Мишей, я его растил с полутора лет. Это мой ребёнок, и я его люблю. Вину признаю полностью», — сказал заплаканный Овсюков в зале суда.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что подозреваемый рассказал о событиях в день инцидента.