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Семилетний ребёнок выпал из окна на юге Петербурга

Мальчик из Московского района Петербурга пополнил печальную статистику детских падений из окон. По предварительным данным, для него случившееся обошлось без серьёзных травм.

По информации «Фонтанки», экстренные службы к дому на проспекте Юрия Гагарина вызвали утром 17 июля, сообщив о падении ребёнка. Мальчик семи лет выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Предположительно, его веса не выдержала москитная сетка. Родители в этот момент были дома. В правоохранительных органах семью характеризуют положительно.

Пострадавшего осмотрели медики. По предварительным данным, переломов у него нет, состояние — удовлетворительное.

Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. Проверку проводит прокуратура Московского района.