Семилетний ребёнок выпал из окна на юге Петербурга

По информации «Фонтанки», экстренные службы к дому на проспекте Юрия Гагарина вызвали утром 17 июля, сообщив о падении ребёнка. Мальчик семи лет выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Предположительно, его веса не выдержала москитная сетка. Родители в этот момент были дома. В правоохранительных органах семью характеризуют положительно.