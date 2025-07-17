Адвокат, прокурор и посредники задержаны по делу о взятке в полмиллиона леев

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры Кишиневской муниципальной прокуратуры задокументировали всю цепочку коррупционного деяния, в котором участвовали адвокат, два посредника и прокурор Единецкой районной прокуратуры.
Согласно собранным материалам, адвокат, действуя в соучастии с двумя лицами, выступавшими в качестве посредников, якобы потребовал и получил несколькими частями общую сумму около 500 000 леев. Они утверждали, что могут повлиять на прокурора, ведущего уголовное дело об организации незаконной миграции, с целью склонить его к принятию благоприятного для обвиняемого решения. В качестве доказательства, в июне 2025 года данное лицо было исключено из числа подозреваемых.
После возбуждения уголовного дела все четверо фигурантов — адвокат, два посредника и прокурор — были задержаны на 72 часа и помещены в следственный изолятор Национальной антикоррупционной комиссии. В результате обысков, проведённых вечером 16 июля, в домах подозреваемых были изъяты предметы и документы, имеющие отношение к делу, которые являются доказательствами по продолжающемуся расследованию.
Национальный антикоррупционный центр напоминает, что любой человек считается невиновным до вынесения окончательного и вступившего в законную силу решения суда. Расследование по делу продолжается и осуществляется под процессуальным руководством прокуроров муниципия Кишинёв.