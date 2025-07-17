Адвокат, прокурор и посредники задержаны по делу о взятке в полмиллиона леев

Согласно собранным материалам, адвокат, действуя в соучастии с двумя лицами, выступавшими в качестве посредников, якобы потребовал и получил несколькими частями общую сумму около 500 000 леев. Они утверждали, что могут повлиять на прокурора, ведущего уголовное дело об организации незаконной миграции, с целью склонить его к принятию благоприятного для обвиняемого решения. В качестве доказательства, в июне 2025 года данное лицо было исключено из числа подозреваемых.