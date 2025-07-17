Обвинение сочло генерала Попова создателем ОПГ для хищений в «Патриоте»

По данным обвинения, Попов осуществлял «общее руководство и покровительство» преступной группы, а Ахмедов и Шестеров обеспечивали «воплощение идей организатора на практике». Преступная деятельность группы заключалась в том, что за счет средств Минобороны, выделенных для парка «Патриот», были проведены строительно-монтажные работы ряда зданий на участке земли в СНТ «Звезда» под Красногорском в Московской области, который принадлежал Попову. Всего, как установило следствие, генерал вместе с соучастниками похитили у «Патриота» свыше 25 млн руб.