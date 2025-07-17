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Обвинение сочло генерала Попова создателем ОПГ для хищений в «Патриоте»

Создателем преступной группы, которая похитила средства парка «Патриот», военная прокуратура считает экс-замглавы Минобороны Попова. Генерал отвечал за развитие парка в 2021—2024 годах. Он находится под арестом с августа 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Главная военная прокуратура считает бывшего заместителя главы Минобороны генерала армии Павла Попова создателем организованной преступной группы по хищению средств на строительство парка «Патриот». Об этом представитель ведомства заявил, выступая в Одинцовском гарнизонном суде, где рассматривается дело о махинациях при строительстве парка, передает ТАСС.

Попов отвечал за развитие парка «Патриот» в 2021—2024 годах. В обвинительном заключении, которое зачитал представитель военной прокуратуры, отмечается, что «умысел» на создание организованной группы с целью хищения средств у Попова возник не позднее марта 2022 года. В эту группу он привлек директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.

По данным обвинения, Попов осуществлял «общее руководство и покровительство» преступной группы, а Ахмедов и Шестеров обеспечивали «воплощение идей организатора на практике». Преступная деятельность группы заключалась в том, что за счет средств Минобороны, выделенных для парка «Патриот», были проведены строительно-монтажные работы ряда зданий на участке земли в СНТ «Звезда» под Красногорском в Московской области, который принадлежал Попову. Всего, как установило следствие, генерал вместе с соучастниками похитили у «Патриота» свыше 25 млн руб.

Помимо мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК; до десяти лет лишения свободы), Попову также вменяют служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК; до четырех лет лишения свободы), превышение должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК; до десяти лет заключения) и незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК; до пяти лет лишения свободы). Попов находится под арестом с августа 2024 года. В ноябре Ахмедов и Шестеров дали показания против бывшего замминистра обороны. Сам Попов отверг все обвинения.

В мае 2025 года адвокат Попова сообщил о госпитализации своего подзащитного из-за обострения хронической болезни, а в июне уточнил, что 68-летний генерал находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.