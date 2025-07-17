Четыре человека утонули в водоемах Ленобласти за день

За последние сутки четыре человека утонули в разных районах Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ленобласти.
В Выборгском районе обнаружены тела двух мужчин — 1966 и 1978 годов рождения — на берегу озера Симагинское и реки Рощинка. В Тосненском районе в карьере № 4 погиб мужчина 1983 года рождения.
В Кировском районе утонул несовершеннолетний 2008 года рождения на необорудованном пляже Новоладожского канала. Он купался вместе со своими друзьями, которые пытались его спасти. Предполагается, парень не умел плавать.
— По всем инцидентам проводятся доследственные проверки, — уточняется в сообщении.
Следственное управление призывает граждан соблюдать осторожность при отдыхе у воды, выбирать оборудованные пляжи и не оставлять детей без присмотра.