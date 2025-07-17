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В Волгограде произошла эвакуация в поликлинике № 30

Меры предосторожности в учреждении здравоохранения принимались из-за обнаружения подозрительного предмета.

Как сообщил «Волгоградской правде.ру» источник в оперативных службах региона, эвакуация была объявлена после обнаружения оставленной кем-то сумки.

По этой причине из здания были оперативно выведены все посетители и персонал, после чего к обследованию подозрительного предмета приступили приехавшие по вызову сотрудники правоохранительных органов.

Как выяснилось в ходе проверки, встревоживший медработников предмет — самая обычная сумка, которую забыла в медучреждении одна из посетительниц.

Работа поликлиники в штатном режиме уже восстановлена.