В Волгограде произошла эвакуация в поликлинике № 30

Как сообщил «Волгоградской правде.ру» источник в оперативных службах региона, эвакуация была объявлена после обнаружения оставленной кем-то сумки.
По этой причине из здания были оперативно выведены все посетители и персонал, после чего к обследованию подозрительного предмета приступили приехавшие по вызову сотрудники правоохранительных органов.
Как выяснилось в ходе проверки, встревоживший медработников предмет — самая обычная сумка, которую забыла в медучреждении одна из посетительниц.
Работа поликлиники в штатном режиме уже восстановлена.