«Мужчина спрыгнул в Москву-реку с моста “Лужники” у станции метро “Воробьевы горы”, — сказано в посте.
Как уточняет СМИ, спасатели вытащили его из воды на катер, вызвали МВД и скорую.
15 июля сообщалось, что в Новосибирске мужчина спрыгнул из окна во время пожара, пытаясь спастись, и не выжил. Инцидент произошел 15 июля в доме № 60/1 на улице Романова — там случился пожар. Мужчина, оказавшийся в горящей квартире на 24-м этаже, предположительно, не выдержав нестерпимого жара, спрыгнул из окна. В результате он не выжил.
Соседи рассказали, что удар был настолько сильным, что вибрацию от него ощутили даже жители соседнего дома. Пожарные прибыли на место через пять минут после вызова и смогли эвакуировать троих человек с помощью специального оборудования. Еще восемь жильцов самостоятельно покинули горящее здание.