Мужчина спрыгнул в Москву-реку с моста «Лужники»

15 июля сообщалось, что в Новосибирске мужчина спрыгнул из окна во время пожара, пытаясь спастись, и не выжил. Инцидент произошел 15 июля в доме № 60/1 на улице Романова — там случился пожар. Мужчина, оказавшийся в горящей квартире на 24-м этаже, предположительно, не выдержав нестерпимого жара, спрыгнул из окна. В результате он не выжил.