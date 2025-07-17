Буксир «Аскольд» сел на мель в Приморье

Находкинской транспортной прокуратурой организована проверка по факту посадки на мель судна «Аскольд», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В четверг, 17 июля, около 12:30 по местному времени при входе в бухту Подъяпольского в районе мыса Полосатик в акватории морского порта Находка допущена посадка на мель буксира «Аскольд».
«По предварительной информации, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено. Судно отбуксировано к причалу», — сообщили в пресс-службе.
Находкинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.