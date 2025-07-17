СК Иркутской области начал проверку по факту ДТП на трассе «Вилюй»

Сегодня днем, 17 июля, в районе 227 километра автодороги А-331 «Вилюй» в Братске столкнулись пассажирский автобус и внедорожник. В результате ДТП несколько человек получили травмы, им потребовалась медицинская помощь. По факту аварии следственный отдел по городу Братску СУ СК России по Иркутской области начал проверку. Она проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном СК.