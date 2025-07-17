Дело участника полицейской ОПГ направили в суд в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону будут судить предполагаемого участника преступного сообщества, оказывавшего покровительство предпринимателям донской столицы. Об этом 17 июля сообщает главное управление Генеральной прокуратуры России по СКФО и ЮФО.
По данным следствия, в период с 2022 по 2023 год мужчина, участвуя в составе сообщества, куда входили сотрудники полиции и другие лица, получил взятки на общую сумму свыше 12 млн рублей. За эти деньги бизнесменам якобы гарантировалась защита от привлечения к ответственности в случае административных нарушений.
Дело направили в Советский районный суд Ростова-на-Дону. Мужчине инкриминируют участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и получение взяток в крупном и особо крупном размерах (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Расследование в отношении других предполагаемых участников преступной группировки продолжается.
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