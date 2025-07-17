Дело участника полицейской ОПГ направили в суд в Ростове-на-Дону

По данным следствия, в период с 2022 по 2023 год мужчина, участвуя в составе сообщества, куда входили сотрудники полиции и другие лица, получил взятки на общую сумму свыше 12 млн рублей. За эти деньги бизнесменам якобы гарантировалась защита от привлечения к ответственности в случае административных нарушений.