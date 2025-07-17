Турагент из Петербурга получила 8 лет колонии за кражу 4 млн рублей у клиентов

Суд Приморского района вынес приговор в отношении 35-летней женщины, признанной виновной в крупном мошенничестве при продаже туристических путевок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
— Как установило следствие, с 2020 по 2022 год женщина заключала договоры с клиентами на сумму от 83 тысяч до 1 млн рублей, но так и не организовала обещанные поездки, — говорится в сообщении.
Подсудимая собирала деньги за туры в Грецию, ОАЭ, Доминикану и другие страны, но вместо бронирования тратила средства на личные нужды. В результате ее действий 67 потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше 4 млн рублей.
Прокуратура Приморского района, поддержавшая обвинение, добилась для турагента (уже судимую ранее) максимального наказания — восемь лет колонии общего режима. Приговор еще может быть обжалован.