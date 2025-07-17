Пьяный мужчина разбил 18 авто, чтобы спасти их владельцев от возможных ДТП

Говорится, что 58-летний житель Кобрина приехал в Минск для поиска работы. Ему удалось устроиться дворником в одну из коммунальных организаций, где он проработал несколько месяцев и был уволен за пьянство. Возвращаться в Кобрин мужчина не планировал. Так, на протяжении всего лета 2024 года он попрошайничал, бродяжничал и ночевал в подъездах.