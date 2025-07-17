Пьяный мужчина разбил 18 авто, чтобы спасти их владельцев от возможных ДТП. Подробности привели в пресс-службе прокуратуры Минска, пишет агентство «Минск-Новости».
Говорится, что 58-летний житель Кобрина приехал в Минск для поиска работы. Ему удалось устроиться дворником в одну из коммунальных организаций, где он проработал несколько месяцев и был уволен за пьянство. Возвращаться в Кобрин мужчина не планировал. Так, на протяжении всего лета 2024 года он попрошайничал, бродяжничал и ночевал в подъездах.
Однажды белорус перебрал с алкоголем и начал разбивать автомобили, которые были припаркованы во дворах улиц Ломоносова, Коласа, Олешева, Восточной. По его мнению, машины создают опасность — люди на них ездят и попадают в ДТП.
Отмечается, что фигурант бросал в авто кирпичи, цветочные кашпо, тротуарную плитку. Кроме того, он бил по кузовам ногами и руками, вырывал с газонов штыри с табличками и бил по транспортным средствам, выламывал зеркала. Одну из машин он бросил самокат.
Мужчину задержали, в отношении него завели уголовное дело. Всего фигурант разбил 18 авто, ущерб составил около 28,5 тысячи рублей. Начальник отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры города Минска Александр Жешко отметил, что суд признал жителя Кобрина виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса — хулиганство и части 2 статьи 218 УК — умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества.
Представитель прокуратуры уточнил, что мужчине было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также белорус должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Вместе с тем суд удовлетворил исковые требования со стороны потерпевших, касающиеся возмещения материального вреда, причиненного преступлением.
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