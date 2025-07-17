Двое в реанимации, семеро в травматологии. Минздрав сказал о состоянии пострадавших в ДТП с участием автобуса под Березой 15 июля

После этого ДТП Следственный комитет Беларуси сообщил, что под следствие поместили водителя автобуса, который пошел на разворот в полосе разгона, не убедившись в безопасности маневра. Идет следствие, проверяется техническое состояние автобуса и правильность разрешающих документов на его участие в дорожном движении (здесь подробнее).