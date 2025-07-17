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Двое в реанимации, семеро в травматологии. Минздрав сказал о состоянии пострадавших в ДТП с участием автобуса под Березой 15 июля

Минздрав сказал о состоянии пассажиров автобуса, пострадавших в ДТП под Березой.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Беларуси через два дня после аварии с участием автобуса под Березой, а она произошла вечером 15 июля, и расследование этого ДТП сразу взял на особый контроль глава МВД Иван Кубраков (об аварии подробнее здесь), дал официальную информацию о состоянии пострадавших.

Всего пострадавших 15 человек, их госпитализировали в Березовскую и Ивацевичскую центральные районные больницы. У всех диагностированы сочетанные травмы различной степени тяжести: черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы, рваные раны.

«На сегодняшний момент в Березовской ЦРБ находятся 6 пострадавших — двое в реанимационном отделении и четверо — в травматологическом. В Ивацевичской ЦРБ — трое пострадавших находятся в травматологическом отделении», — говорится в сообщении Минздрава.

Пострадавшим в ДТП оказывается вся необходимая медицинская помощь.

После этого ДТП Следственный комитет Беларуси сообщил, что под следствие поместили водителя автобуса, который пошел на разворот в полосе разгона, не убедившись в безопасности маневра. Идет следствие, проверяется техническое состояние автобуса и правильность разрешающих документов на его участие в дорожном движении (здесь подробнее).

Кстати, Минздрав назвал порядок медпомощи при массовом поступлении пациентов с травмами.

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