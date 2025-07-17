В Ростове будут судить участника полицейской ОПГ

Обвиняемый должен будет предстать перед судом за участие в преступной группе и получение больших взяток.
В 2023 году стало известно, что полицейские брали взятки у торговцев за общее покровительство и решение проблем с законом. Несколько десятков полицейских и их сообщников были арестованы за получение взяток.
Один из членов сообщества, который не был полицейским, с 2022 по 2023 год получал взятки от бизнесменов на общую сумму более 12 миллионов рублей. Обвинительное заключение передали в Советский районный суд Ростова для рассмотрения дела по существу.
Также продолжается расследование дела по другим фигурантом. Всего участниками ОПГ были несколько десятков, включая почти 20 человек из полиции. Им грозит до 20 лет колонии.