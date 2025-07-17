Директор Тепловодоканала оказался жертвой смертельного ДТП под Новосибирском

Директор и водитель МУП «Тепловодоканал» скончались в смертельном ДТП в Краснозерском районе Новосибирской области, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по региону.
Обстоятельства трагедии будет расследовать специальная комиссия, которая сейчас формируется.
Авария произошла на федеральной трассе К17-р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Там водитель Suzuki SX4, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся Toyota Sprinter.
ДТП унесло жизни семи человек. Единственный выживший — ребенок, который в момент аварии находился в детском кресле. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
ИА Сибинформ