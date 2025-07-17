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Директор Тепловодоканала оказался жертвой смертельного ДТП под Новосибирском

Авария произошла на федеральной трассе в Краснозерском районе.

Источник: ГИБДД РФ

Директор и водитель МУП «Тепловодоканал» скончались в смертельном ДТП в Краснозерском районе Новосибирской области, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по региону.

Обстоятельства трагедии будет расследовать специальная комиссия, которая сейчас формируется.

Авария произошла на федеральной трассе К17-р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Там водитель Suzuki SX4, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся Toyota Sprinter.

ДТП унесло жизни семи человек. Единственный выживший — ребенок, который в момент аварии находился в детском кресле. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

ИА Сибинформ