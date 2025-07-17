Девять человек остаются в больницах после ДТП в Березовском районе

В результате ДТП пострадали 15 человек. Пострадавшие были осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и направлены на госпитализацию в Березовскую и Ивацевичскую ЦРБ. У всех диагностированы сочетанные травмы различной степени: ЧМТ, переломы, ушибы и рваные раны.