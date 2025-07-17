Девять человек остаются в больницах после ДТП в Березовском районе

На сегодня в Березовской ЦРБ находятся шесть пострадавших — двое в реанимационном отделении и четверо — в травматологическом.
В Брестской области произошло ДТП с участием автобуса.
В Ивацевичской ЦРБ остаются трое пострадавших. Они находятся в травматологическом отделении.
Как сообщалось, ДТП в Березовском районе произошло 15 июля около 18.30 на 124-м км автодороги М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ. Автобус ПАЗ столкнулся с попутным микроавтобусом Ford.
В результате ДТП пострадали 15 человек. Пострадавшие были осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и направлены на госпитализацию в Березовскую и Ивацевичскую ЦРБ. У всех диагностированы сочетанные травмы различной степени: ЧМТ, переломы, ушибы и рваные раны.
Медики продолжают оказывать всю необходимую медпомощь, проводить необходимые лечебные мероприятия.