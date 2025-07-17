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Во Франции 13 членов молдавской ОПГ «Патрон» получили сроки до 10 лет: Они занимались отмыванием денег, рэкетом французских компаний, шантажом на 5 миллионов леев, но не гнушались даже кражами строительных инструментов

Сам «Патрон» объявлен в международный розыск, в том числе за преступления, совершенные в Молдове [видео]

Источник: Комсомольская правда

13 членов преступной группировки «Патрон» были осуждены во Франции.

Среди них — лидер по прозвищу «Патрон», получивший самое суровое наказание: 10 лет лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч евро. Он объявлен в международный розыск, в том числе за преступления, совершенные в Молдове.

В мае 2023 года полиция и Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам объявили, что мужчину разыскивают по просьбе молдавской стороны за его участие в организации шантажа в размере 5 миллионов леев в деле, по которому также был арестован известный бывший спортсмен.

Большинство других осужденных членов группировки родом из Бричанского, Криулянского, Яловенского и Страшенского районов. В дополнение к наказаниям за лишение свободы их обязали платить постоянные штрафы.

Преступник по прозвищу «Надзиратель», координировавший деятельность молдавских граждан во Франции, был приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч евро. Он давал прямые указания, в том числе некоторым молдавским спортсменам, участвовавшим в преступной деятельности во Франции.

Организация Patron признана виновной в многочисленных преступлениях, совершенных как на территории Франции, так и в других государствах-членах ЕС. Среди обвинений — отмывание денег в крупных размерах, подделка и незаконное распространение сигарет, вымогательство (включая рэкет французских компаний), а также сбор средств для внутреннего бюджета ОПГ.

Группировка также обвиняется в 16 кражах инструментов и строительного оборудования в регионе Орлеан.