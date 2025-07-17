Во Франции 13 членов молдавской ОПГ «Патрон» получили сроки до 10 лет: Они занимались отмыванием денег, рэкетом французских компаний, шантажом на 5 миллионов леев, но не гнушались даже кражами строительных инструментов

В мае 2023 года полиция и Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам объявили, что мужчину разыскивают по просьбе молдавской стороны за его участие в организации шантажа в размере 5 миллионов леев в деле, по которому также был арестован известный бывший спортсмен.