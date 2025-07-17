Жительницу Екатеринбурга ждёт суд за попытку нанять убийцу для экс-мужа

Преступление было совершено в апреле. По данным следствия, мужчина является отцом их общей дочери и на этой почве у них возникли разногласия. Чтобы с ним расправиться, она нашла исполнителя убийства и пообещала ему 300 тысяч рублей. Однако тот заявил о предложении в полицию. В результате даму задержали.