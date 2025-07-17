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Жительницу Екатеринбурга ждёт суд за попытку нанять убийцу для экс-мужа

Жизнь бывшего супруга она оценила в 300 тысяч рублей.

В Екатеринбурге отдана под суд 42-летняя женщина, обвиняемая в заказе на убийство своего экс-супруга. Об этом сообщает старший помощник главы свердловского СК Александр Шульга.

Преступление было совершено в апреле. По данным следствия, мужчина является отцом их общей дочери и на этой почве у них возникли разногласия. Чтобы с ним расправиться, она нашла исполнителя убийства и пообещала ему 300 тысяч рублей. Однако тот заявил о предложении в полицию. В результате даму задержали.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь полиции региона Валерий Горелых, задержание произвели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. Затем все собранные материалы передали в СКР.