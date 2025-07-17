«Квартиры-призраки»: житель Слонима обманул более 100 человек

По данным следствия, в июле 2024 года молодой человек договорился в Telegram с другим пользователем о схеме по хищению денег с помощью фиктивной аренды. Псевдоарендодатели размещали объявления на популярных сайтах, предлагая квартиры по привлекательной цене. После того как «арендаторы» переводили предоплату, связь с ними обрывалась.
В общей сложности злоумышленникам удалось убедить 118 человек перевести деньги на счета, подконтрольные обвиняемому. Общая сумма ущерба — свыше 31 тысячи рублей. Деньги поступали как на личные карты подозреваемого, так и на счета знакомых.
По словам самого фигуранта, вначале он якобы считал, что работает с криптовалютой и не нарушает закон. Однако, осознав преступный характер действий, не прекратил деятельность, а продолжил получать «вознаграждение».
Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 УК РБ (мошенничество, совершенное группой лиц). Он заключен под стражу. Следователи продолжают устанавливать других возможных участников схемы.