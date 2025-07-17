«Квартиры-призраки»: житель Слонима обманул более 100 человек

По данным следствия, в июле 2024 года молодой человек договорился в Telegram с другим пользователем о схеме по хищению денег с помощью фиктивной аренды. Псевдоарендодатели размещали объявления на популярных сайтах, предлагая квартиры по привлекательной цене. После того как «арендаторы» переводили предоплату, связь с ними обрывалась.