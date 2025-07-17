Мэр Самары Носков прокомментировал затопление улицы Мичурина из-за прорыва трубы

Инцидент произошел вечером 16 июля в Октябрьском районе города около 16-этажки № 149, недалеко от Ботанического сада.
Там прорвало трубу диаметром 1000 миллиметров. В основном задело парковку около дома. Владельцы машин уже отогнали их. Среди людей пострадавших нет, уточнил глава Самары Иван Носков.
Добавил: ночью работники ресурсоснабжающей организации регулировали гидравлический режим на своих сетях. Так пытались не допустить трудности с подачей воды в Октябрьском и Железнодорожном районах областного центра.
«С 9:30 на работают 15 человек и десять единиц спецтехники. Все контролирует главный инженер “РКС-Самара” Игорь Давыдов», — подчеркнул Носков.
Здания около участка коммунальной аварии подключили к водоснабжению по временной схеме. Но глава города предупредил о потенциальном снижении давления при подаче жидкости. Обещал провести заседание оперштаба по ликвидации прорыва трубы.
Ранее правоохранители заинтересовалась проблемами с водой в селах Красноармейского района губернии.
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