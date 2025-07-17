Мужчине, который поджег сожительницу в Красном Селе, предъявили обвинение

Напомним, 15 июля пьяный злоумышленник в квартире дома по Гатчинскому шоссе в Красном Селе, в ходе конфликта с женщиной, облил ее горючей жидкостью и поджег. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с ожогами головы, туловища и конечностей.