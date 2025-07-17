Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчине, который поджег сожительницу в Красном Селе, предъявили обвинение

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с ожогами головы, туловища и конечностей.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство сожительницы путем поджога. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, пп. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, 15 июля пьяный злоумышленник в квартире дома по Гатчинскому шоссе в Красном Селе, в ходе конфликта с женщиной, облил ее горючей жидкостью и поджег. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с ожогами головы, туловища и конечностей.

Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства преступления устанавливаются.