Экс-начальнику ГАИ Полевского грозит 11 лет колонии за взятки на экзаменах

В Полевском бывшему начальнику РЭО ГИБДД ОМВД России «Полевской» Юрию Кувикину запросили 11 лет лишения свободы за получение взяток. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Следствие установило, что в период с мая 2023 по февраль 2024 года Кувикин организовал схему незаконной сдачи теоретического экзамена на водительские права. Через посредников он получал от кандидатов по 40 тысяч рублей, после чего его подчиненные, не знавшие о преступной деятельности начальника, сажали взяткодателей за компьютеры, не попадающие в поле зрения камер наблюдения. Это позволяло экзаменуемым использовать смартфоны и микронаушники для получения правильных ответов.
— При этом экзаменуемый, желающий за денежное вознаграждение незаконно получить положительную оценку за сдачу теоретического экзамена на право управления транспортными средствами категории «B», находился за тем автоматизированным рабочим местом, которое не попадает под обзор камер видеонаблюдения, — уточняют в прокуратуре.
Всего таким образом права категории «B» незаконно получили восемь человек. Несмотря на представленные доказательства, бывший майор полиции продолжает отрицать свою вину.
Помимо реального срока, обвинение требует для него штраф в три миллиона рублей и лишить права занимать должности на государственной службе на пять лет с лишением звания «майор полиции».