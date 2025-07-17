Экс-начальнику ГАИ Полевского грозит 11 лет колонии за взятки на экзаменах

Следствие установило, что в период с мая 2023 по февраль 2024 года Кувикин организовал схему незаконной сдачи теоретического экзамена на водительские права. Через посредников он получал от кандидатов по 40 тысяч рублей, после чего его подчиненные, не знавшие о преступной деятельности начальника, сажали взяткодателей за компьютеры, не попадающие в поле зрения камер наблюдения. Это позволяло экзаменуемым использовать смартфоны и микронаушники для получения правильных ответов.