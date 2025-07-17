В Красноярском крае огнем объято четыре тысячи гектаров леса

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 29 лесных пожаров, охвативших территорию в 1,5 тысячи гектаров.
Основные очаги возгораний были зафиксированы в Байкитском, Эвенкийском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах. Предварительная причина пожаров — сухие грозы.
По данным на 17 июля, в крае продолжают действовать 27 лесных пожаров на общей площади четыре тысячи гектаров. Они расположены в Эвенкийском, Байкитском, Тунгусско-Чунском и Хребтовском лесничествах.
В тушении пожаров задействованы более 500 человек и около 50 единиц техники. Для патрулирования лесов и быстрой переброски сил и средств к местам возгораний используется авиация.
Власти утверждают, что ситуация с лесными пожарами находится под контролем и угрозы населенным пунктам нет. Однако из-за жаркой погоды и частых гроз в крае введен режим чрезвычайной ситуации.
Как раннее писал «МК в Красноярске», в Эвенкии и Богучанском районе усиливают борьбу с лесными пожарами. Специалисты ведут активную работу по локализации и ликвидации возгораний.