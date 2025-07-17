Глава СКР Бастрыкин заинтересовался гибелью новорожденного в самарской больнице

Местные правоохранители расследуют дело по фактам причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
В Следкоме узнали об инциденте через СМИ. Известно, что малыш умер в одной из самарских больниц. Мать ребенка и ее близкие уверены: новорожденный ушел из жизни из-за некачественной медпомощи.
«По поручению главы Следственного комитета руководитель СУ по Самарской области Олейник представит доклад о ходе расследования уголовного дела», — добавили в СКР.
Ранее Александр Бастрыкин поручил предоставить материалы по происшествию, связанному с падением кирпичей на мужчину в Самаре.
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