В Башкирии ранее судимый мужчина забил знакомого бутылкой

Абзелиловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины, обвиняемого в краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, подсудимый, заметив открытую дверь дома и убедившись, что в нем никого нет, проник внутрь и похитил инструменты и личные вещи на сумму 17 тысяч рублей.
Кроме того, подсудимый во время конфликта со своим знакомым ударил его не менее пяти раз стеклянной бутылкой в область жизненно важных органов. Жертва избиения скончался на месте преступления. Подсудимый свою вину не признал.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С подсудимого также взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.