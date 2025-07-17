В Башкирии ранее судимый мужчина забил знакомого бутылкой

Абзелиловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины, обвиняемого в краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, подсудимый, заметив открытую дверь дома и убедившись, что в нем никого нет, проник внутрь и похитил инструменты и личные вещи на сумму 17 тысяч рублей.