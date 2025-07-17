На Урале иномарка сбила 7-летнего ребенка, выбежавшего на дорогу

16 июля в Ирбите на улице Матросова произошло ДТП. Сообщается, что за рулем автомобиля Kia был 35-летний водитель. Он сбил семилетнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу с остановки. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.