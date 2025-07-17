На Урале иномарка сбила 7-летнего ребенка, выбежавшего на дорогу

16 июля в Ирбите на улице Матросова произошло ДТП. Сообщается, что за рулем автомобиля Kia был 35-летний водитель. Он сбил семилетнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу с остановки. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
— Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Ирбитскую центральную городскую больницу, госпитализация не потребовалась, — сообщает ведомство.
Инспекторы осмотрели место ДТП, опросили свидетелей и оформили документы. На него составили административный протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. Также материалы передавали в отделение по делам несовершеннолетних.