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На Урале иномарка сбила 7-летнего ребенка, выбежавшего на дорогу

В Ирбите ребенок выскочил на дорогу и попал под машину.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

16 июля в Ирбите на улице Матросова произошло ДТП. Сообщается, что за рулем автомобиля Kia был 35-летний водитель. Он сбил семилетнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу с остановки. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

— Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Ирбитскую центральную городскую больницу, госпитализация не потребовалась, — сообщает ведомство.

Инспекторы осмотрели место ДТП, опросили свидетелей и оформили документы. На него составили административный протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. Также материалы передавали в отделение по делам несовершеннолетних.