Аэропорт Калуги приостановил работу

Авиагавань приостанавливает работу второй раз за сутки. Прошлые ограничения сняли спустя восемь часов после закрытия аэропорта. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в Росавиации.
Ранее сегодня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о трех сбитых БПЛА в ночь на 17 июля. В Сухиничском районе при падении одного из дронов в двухэтажный дом выбиты окна. Осколками порезалась 14-летняя девочка — ей оказана необходимая помощь.
Утром, по словам господина Шапши, силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник на границе Калужской и Тульской области. Никто не пострадал.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше