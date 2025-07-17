Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Калуги приостановил работу

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Источник: Freepik

Авиагавань приостанавливает работу второй раз за сутки. Прошлые ограничения сняли спустя восемь часов после закрытия аэропорта. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в Росавиации.

Ранее сегодня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о трех сбитых БПЛА в ночь на 17 июля. В Сухиничском районе при падении одного из дронов в двухэтажный дом выбиты окна. Осколками порезалась 14-летняя девочка — ей оказана необходимая помощь.

Утром, по словам господина Шапши, силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник на границе Калужской и Тульской области. Никто не пострадал.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше