В Башкирии утвердили даты главных мусульманских праздников в 2026 году

В Башкирии утвердили график празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2026 году. Соответствующее распоряжение правительства появилось на государственном сайте правовой информации.
Согласно документу, 20 марта объявлено выходным днем по случаю Ураза-байрама. Праздник Курбан-байрам будут отмечать 27 мая, этот день также сделали нерабочим для жителей республики.
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