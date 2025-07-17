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Копейчанин поджег дом с семьей и внуком в отместку за ссору

Житель Копейска арестован за попытку заживо сжечь соседей.

Источник: СУ СКР по Челябинской области

55-летний житель Копейска заключен под стражу за попытку сжечь заживо соседей-пенсионеров и их 13-летнего внука. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

— В следственном отделе по городу Копейск СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества путем поджога), — уточнили в ведомстве.

Мужчина находился в ссоре с соседями — семейной парой 61 и 63 лет. Вечером 16 июля он, будучи пьяным, поджег дом пенсионеров. Погорельцы вместе со своим внуком успели вовремя выбежать.

Поджигателя нашли и задержали полицейские. Ущерб от пожара составил порядка 1 млн рублей.