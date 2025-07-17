NBC сообщил, сколько ядерных объектов Ирана уничтожили США

«Один из трех объектов ядерного обогащения в Иране, попавших под удар Соединенных Штатов в прошлом месяце, был практически разрушен, значительно отодвинув назад продвигавшуюся там работу. Однако два других не были так сильно повреждены и, вероятно, получили такие повреждения, которые позволят возобновить ядерное обогащение в следующие несколько месяцев, если Иран захочет это сделать», — говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на собеседников, ознакомившихся с оценкой американских властей.