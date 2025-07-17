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Омичка растратила средства социального контракта и теперь пойдет под суд

Женщине выделили деньги на развитие бизнеса, а она спустила их на другие цели.

Источник: Комсомольская правда

В Омске скоро начнется рассмотрение уголовного дела по статье «Растрата». А необычного в нем то, что обвиняемая — не какая-нибудь чиновница или руководитель коммерческой фирмы, а обычная женщина, решившая было открыть свой бизнес.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, в этом начинании ее решило поддержать государство в лице регионального минсоцтруда. По соцконтракту на открытие и развитие собственного дела 35-летней омичке было выделено 350 тысяч рублей.

Однако, по версии следствия, женщина спустила все деньги на другие цели. Бизнес так и не был открыт, а условия социального контракта не выполнены.

Не состоявшаяся предпринимательница, впрочем, своей вины не признала. Окончательную точку в этом деле поставит Советский районный суд. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.