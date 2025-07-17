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В башкирском Сибае врачи обнаружили у ребенка редкую патологию

Врачи нашли редкую аномалию у ребёнка в Сибае.

Источник: Комсомольская правда

В больницу Сибая доставили 10-летнего мальчика с сильными болями в животе и приступами рвоты. Обследование выявило у него кишечную непроходимость, и врачи сразу приняли решение об операции.

В ходе хирургического вмешательства медики обнаружили редкую аномалию — дивертикул Меккеля. Это врожденное отклонение, которое встречается лишь у 2% людей и стало причиной закупорки кишечника.

Сейчас состояние ребенка под наблюдением врачей, угрозы для жизни нет.

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