В башкирском Сибае врачи обнаружили у ребенка редкую патологию

В больницу Сибая доставили 10-летнего мальчика с сильными болями в животе и приступами рвоты. Обследование выявило у него кишечную непроходимость, и врачи сразу приняли решение об операции.
В ходе хирургического вмешательства медики обнаружили редкую аномалию — дивертикул Меккеля. Это врожденное отклонение, которое встречается лишь у 2% людей и стало причиной закупорки кишечника.
Сейчас состояние ребенка под наблюдением врачей, угрозы для жизни нет.
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