В Ростовской области будут судить водителя, подозреваемого в гибели трех человек

В Ростовской области будут судить водителя, подозреваемого в ДТП тремя погибшими. Наказание за подобное преступление составляет до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
— Завершено расследование в отношении 54-летнего водителя в рамках части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В настоящее время дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — заявили в ведомстве.
Инцидент произошел 3 мая 2025 года на 918 км трассы М-4 «Дон» в Каменском районе. По версии следствия, водитель «КамАЗа» превысил скорость, потерял управление и совершил столкновение с припаркованной спецтехникой дорожной службы. В результате погибли трое рабочих, находившихся рядом.
Расследование опровергло заявления подозреваемого о внезапной потере сознания — экспертиза медицинских документов и показания диспетчеров экстренных служб подтвердили его вменяемость в момент аварии.
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