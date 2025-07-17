В Ростовской области будут судить водителя, подозреваемого в гибели трех человек

— Завершено расследование в отношении 54-летнего водителя в рамках части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В настоящее время дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — заявили в ведомстве.