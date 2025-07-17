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В Ростовской области будут судить водителя, подозреваемого в гибели трех человек

В Ростовской области в суд передали дело о ДТП с тремя погибшими.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области будут судить водителя, подозреваемого в ДТП тремя погибшими. Наказание за подобное преступление составляет до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

— Завершено расследование в отношении 54-летнего водителя в рамках части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В настоящее время дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — заявили в ведомстве.

Инцидент произошел 3 мая 2025 года на 918 км трассы М-4 «Дон» в Каменском районе. По версии следствия, водитель «КамАЗа» превысил скорость, потерял управление и совершил столкновение с припаркованной спецтехникой дорожной службы. В результате погибли трое рабочих, находившихся рядом.

Расследование опровергло заявления подозреваемого о внезапной потере сознания — экспертиза медицинских документов и показания диспетчеров экстренных служб подтвердили его вменяемость в момент аварии.

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