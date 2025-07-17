В Омске произошло задымление в почтовом отделении

Сигнал тревоги из отделения «Почты России», расположенного в Кировском районе Омска, поступил в районе половины десятого утра. Сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Прибывший на место происшествия экипаж не выявил ни следов возгорания, ни признаков несанкционированного проникновения в охраняемый объект. Отделение было закрыто, сотрудники отсутствовали.
Для выяснения причин срабатывания сигнализации были вызваны представители почтового отделения. В ходе совместного осмотра помещения для хранения посылок было обнаружено задымление внутри электрического щитка.
Сотрудники Росгвардии оперативно обесточили помещение и вызвали пожарных.
Благодаря оперативным и скоординированным действиям, удалось избежать пожара и спасти имущество. В настоящее время выясняются причины задымления.