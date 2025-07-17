В Тольятти осудили женщину за махинации с выплатами по инвалидности на 585 тысяч

В 2019 году 56-летняя злоумышленница передала знакомой взятку для изготовления медицинских бумаг. Подробностями поделилась пресс-служба региональной прокуратуры.
Всего на документы потратила 150 тыс. рублей. В них были выдуманные данные о наличии заболеваний, по которым можно получить инвалидность. Позже в бюро медико-социальной экспертизы поставили III группу. Бессрочно.
В конце мая 2019-го жительнице Автограда назначили страховую пенсию и ежемесячные выплаты. Всего она причинила ущерб почти на 585 тыс. рублей. Его возместила. А материал по уголовному делу передали в суд.
Ведомство на полтора года отправило женщину в исправительную колонию общего режима за мошенничество при получении выплат в крупном размере и передачу взятки должностному лицу через посредника.
На днях сообщали, что медсестра из Самарской области незаконно получила полмиллиона рублей.
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