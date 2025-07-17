В Дзержинске подростки выстрелили петардой в лицо пожилому человеку

В местных Telegram-каналах появилось видео, на котором подросток издевается над мужчиной. Мальчик сначала ударил его ногой в голову, а потом выстрелил в лицо петардой. Происшествие снимали на телефон другие подростки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с использованием предметов, похожих на оружие. Это вторая часть ст. 213 УК РФ.