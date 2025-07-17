В Дзержинске подростки выстрелили петардой в лицо пожилому человеку

В местных Telegram-каналах появилось видео, на котором подросток издевается над мужчиной. Мальчик сначала ударил его ногой в голову, а потом выстрелил в лицо петардой. Происшествие снимали на телефон другие подростки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с использованием предметов, похожих на оружие. Это вторая часть ст. 213 УК РФ.
Полиция быстро установила личности участников инцидента. Среди них оказались трое подростков в возрасте от 11 до 14 лет и 55-летний потерпевший. Мужчина, не имеющий определенного места жительства, не обращался в полицию с заявлением о причинении ему вреда.
Двое 14-летних подростков задержаны и доставлены в следственный отдел. Им предъявлены обвинения, в ближайшее время судом будет избрана мера пресечения. Одиннадцатилетний мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, но его родителям грозит административное наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Полиция продолжает выяснять, кто еще участвовал в инциденте. В отношении всех участников и их законных представителей будут приняты необходимые процессуальные решения.