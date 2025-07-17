Житель Слонима от скуки стрелял по окнам из пистолета и может сесть на 10 лет

Так, в конце мая в милицию обратились жители улицы Железнодорожной, заявившие, что кто-то повредил четыре окна в их доме. Правоохранители установили, что оконные стекла повредили из пневматического оружия. А при проверки нашли и другие дома с простреленными окнами.