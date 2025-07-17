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Житель Слонима от скуки стрелял по окнам из пистолета и может сесть на 10 лет

В Слониме скучающий белорус может сесть на 10 лет за стрельбу по окнам домов.

Источник: Комсомольская правда

В Слониме задержали мужчину, который от скуки стрелял по окнам из пистолета, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Так, в конце мая в милицию обратились жители улицы Железнодорожной, заявившие, что кто-то повредил четыре окна в их доме. Правоохранители установили, что оконные стекла повредили из пневматического оружия. А при проверки нашли и другие дома с простреленными окнами.

Вскоре установили и подозреваемого — 30-летнего жителя Слонима. Мужчина сказал, что стрелял по окнам жилых домов из пневматического пистолета, а делал это от скуки. В общем, он повредил шесть окон и забор.

Житель Слонима из пневматического пистолета повредил 6 окон и забор. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

Фигуранта будут судить за особо злостное хулиганство. Ему грозит до 10 лет заключения.

Тем временем волк пришел на детскую площадку в минской Сеннице: «Вел себя очень агрессивно и начал бросаться».

А еще мы писали, что Минсельхозпрод назвал любимый хлеб белорусов.