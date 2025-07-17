Житель Слонима от скуки стрелял по окнам из пистолета и может сесть на 10 лет

В Слониме задержали мужчину, который от скуки стрелял по окнам из пистолета, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Так, в конце мая в милицию обратились жители улицы Железнодорожной, заявившие, что кто-то повредил четыре окна в их доме. Правоохранители установили, что оконные стекла повредили из пневматического оружия. А при проверки нашли и другие дома с простреленными окнами.
Вскоре установили и подозреваемого — 30-летнего жителя Слонима. Мужчина сказал, что стрелял по окнам жилых домов из пневматического пистолета, а делал это от скуки. В общем, он повредил шесть окон и забор.
Житель Слонима из пневматического пистолета повредил 6 окон и забор. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
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