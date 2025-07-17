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В Башкирии мужчина до смерти забил знакомого стеклянной бутылкой

В Башкирии ранее судимый мужчина забил знакомого бутылкой.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, совершившему серию тяжких преступлений. Мужчина, уже имевший судимость, сначала обокрал чужой дом, а затем жестоко расправился со знакомым.

Как установило следствие, преступник воспользовался тем, что дверь была открыта и, убедившись, что хозяев нет дома, вынес оттуда инструменты и другие вещи на 17 тысяч рублей. Позже во время ссоры с приятелем мужчина нанес ему не менее пяти ударов стеклянной бутылкой по жизненно важным органам. Сельчанин скончался на месте от полученных травм.

Суд приговорил мужчину к девяти годам строгого режима. Дополнительно с него взыскали полмиллиона рублей в качестве компенсации родственникам погибшего.

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