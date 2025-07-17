В Башкирии мужчина до смерти забил знакомого стеклянной бутылкой

Как установило следствие, преступник воспользовался тем, что дверь была открыта и, убедившись, что хозяев нет дома, вынес оттуда инструменты и другие вещи на 17 тысяч рублей. Позже во время ссоры с приятелем мужчина нанес ему не менее пяти ударов стеклянной бутылкой по жизненно важным органам. Сельчанин скончался на месте от полученных травм.