Житель Башкирии устроил дебош в аэропорту Сургута.

Накануне в линейное отделение полиции в аэропорту Сургута поступило сообщение, что в стерильной зоне комплекса один из пассажиров находится в состоянии опьянения. Им оказался 42-летний мужчина. Сотрудники транспортной полиции сделали ему замечание и попросили пройти в линейное отделение для составления административного материала, однако гражданин оказал полицейским сопротивление.