Житель Башкирии устроил дебош в аэропорту Сургута.

Жителя Башкирии привлекли к административной ответственности. Он нарушал общественный порядок в аэропорту Сургута, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России.
Накануне в линейное отделение полиции в аэропорту Сургута поступило сообщение, что в стерильной зоне комплекса один из пассажиров находится в состоянии опьянения. Им оказался 42-летний мужчина. Сотрудники транспортной полиции сделали ему замечание и попросили пройти в линейное отделение для составления административного материала, однако гражданин оказал полицейским сопротивление.
В дежурную часть дебошира доставили в наручниках. Медицинское освидетельствования показало, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержится 0,685 промилле алкоголя.
Установлено, что житель Башкирии планировал улететь в Уфу. В ожидании рейса пассажир распивал спиртные напитки.
В отношении его транспортные полицейские составили административный протокол, а затем поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц, где доставленный провёл ночь.
Кроме этого, факт оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти зарегистрирован, материалы направлены в региональный Сургутский следственный комитет на транспорте для принятия решения о возбуждении уголовных дел.
Ранее транспортная полиция привлекла к ответственности ранее не имевшего проблем с законом 44-летнего жителя Ишимбая. Вахтовик из Башкирии нарушил общественный порядок в поезде «Новый Уренгой — Уфа».