Жительницу Атырау сняли с рейса за дебош в аэропорту Астаны

С начала года сотрудники департамента полиции на транспорте привлекли к ответственности 331 человека за различные нарушения на борту самолетов. В их числе — распитие алкоголя и появление в нетрезвом виде в общественных местах (189 фактов), курение на борту (89), мелкое хулиганство (24) и другие правонарушения.