Из горящего дома в Самарской области 17 июля спасли 5 взрослых и 8 детей

Серьезный пожар произошел в Самарской области днем 17 июля. В 10.34 стало известно, что в Жигулевске загорелась трехкомнатная квартира на четвертом этаже, рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. Там горели вещи на площади 35 квадратных метров.