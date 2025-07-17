Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Катамаран с людьми перевернулся в Боровом

Спасатели МЧС пришли на помощь.

Источник: МЧС РК

Сегодня в Акмолинской области, на озере Боровое, произошел инцидент с участием отдыхающих, передает BAQ.KZ.

Во время патрулирования спасатели МЧС в Бурабайском районе заметили в 300 метрах от берега перевернувшийся катамаран. На плавсредстве находились два человека.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту происшествия и благополучно доставили людей на берег. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.